La semaine dernière, l’affaire du meurtre de Kiné Gaye, une gérante d’une multiservices à Pikine au Sénégal avait fait le tour de la toile. L’affaire avait suscité beaucoup d’émotions. Ce lundi, plusieurs médias qui rapportent des révélations publiées dans Libération et L’OBS sont revenus sur cette affaire qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive. Le présumé meurtrier serait passé aux aveux devant les enquêteurs.

On en sait un peu plus sur les conditions du décès de Kiné Gaye, une gérante d’une multiservices à Pikine, froidement assassinée à coups de couteau au Sénégal la semaine dernière. Le mari de la défunte, qui est présenté dans la presse comme le meurtrier a fait de troublantes révélations. L’homme chez qui l’arme du crime et des habits lui appartenant avec des tâches de sang ont été retrouvés ainsi que 1,9 millions Fcfa a avoué avoir mis fin aux jours de sa femme.

Les confidences du meurtrier font froid dans le dos. Le mari a avoué avoir mis fin aux jours de Kiné Gaye avec 37 coups de couteaux. « Je l’ai poignardée au pied, elle a crié. J’ai visé l’abdomen et j’ai continué jusqu’à ce qu’il meure », aurait affirmé le meurtrier selon plusieurs médias sénégalais. Il a également confié que sa femme lui mettait la pression pour organiser le baptême de leur premier enfant.

« Ma femme me mettait une pression terrible pour le baptême de notre premier enfant ce dimanche et il me fallait absolument trouver de l’argent. C’est ce moment que j’ai tout planifié », avoue le présumé meurtrier. Il avoue aux enquêteurs qu’à quatre reprises, il s’était rendu au niveau du multiservices, avec un couteau caché dans ses habits, guettant le meilleur moment pour assassiner Kiné Gaye et dérober les 3,5 millions de Fcfa encaissés auprès du responsable-zone au nom de la défunte qui n’était pas informé.