De nouveaux éléments apparaissent dans l’affaire des 1,5 milliards détournés au Postfinances au Sénégal. Après la perquisition instruite par le juge en charge de l’affaire, plus de 30 millions en chèque et 150 millions en espèce ont été retrouvés dans les bureaux des agents mis en cause. D’autres agents impliqués pourraient se retrouver derrière les barreaux si les instructions données par le juge ne sont pas suivies afin de rembourser les montants déjà encaissés.

Le chef de l’Agence principal de Dakar, le postier Alexandre Xavier Manga, le chef du centre financier de Dakar le postier Abdoulaye Faye ainsi que son caissier Kéba Diédhiou croupissent tous à la prison de Rebeuss depuis l’explosion de l’affaire de détournement qui éclabousse la postfiances du Sénégal. Ils avaient été arrêtés par la Sûreté urbaine de Dakar suite à une plainte de Saliou Fédior, fraîchement nommé DG de Postfinances, à l’époque. Mais le nombre de prisonniers pourrait considérablement augmenter dans les jours à venir toujours dans le cadre de cette même affaire.

En effet, le juge du 2e cabinet avait ordonné une perquisition dans les locaux des agents concernés. Après quoi, une centaine de nouveaux chèques-prêts estimés entre 30 à 400 millions Fcfa et 150 millions en liquidité ont été retrouvés. La totalité des sommes saisies seront mises à la disposition de La Poste et les chèques quant-à-eux seront consignés sur ordre du juge. En ce qui concerne les personnes et sociétés dont les noms figurent sur les chèques, ils sont tous appelés à rembourser leurs prêts dans un délai de trois mois sous peine d’aller en prison.