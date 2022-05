Les diverses réactions continuent de tomber depuis l’appel à la mobilisation du maire Ousmane Sonko, en rapport avec les élections législatives de juillet prochain. Qualifiée d’appel à l’insurrection, la décision de Sonko est fortement critiquée de toutes parts. Le leader de Manko Wattu Senegal, Ousmane Faye a lui aussi saisi l’occasion pour se lâcher. Cette situation polémique, venue de nulle part et une des plus inattendues, pourrait considérablement jouer en défaveur du maire de Ziguinchor dans les jours à venir selon diverses réactions.

Il ne serait pas trop abusé de dire que le leader du Pastef se retrouve dans une mauvaise posture depuis sa dernière sortie après la notification de l’irrecevabilité de la liste proposée par la coalition « Yewwi » pour les législatives prochaines. Ousmane Sonko voulait a tout prix le respect strict de la loi et pour y parvenir avait pensé à une mobilisation de la population sénégalaise. Mais depuis les crashs et les réactions jaillissent de partout. La dernière est celle du leader de Manko Wattu Senegal, Ousmane Faye en date du mercredi 25 mai dernier. En effet, selon Faye, Sonko a franchi le Rubicon avec de tels propos qui sous-entendent un appel à l’insurrection.

Et pour ce, la coalition MWS dans son ensemble condamne ses propos et invite les forces de sécurité et de défense à veiller scrupuleusement aux agissements de Sonko. D’ailleurs, Ousmane Faye n’est pas passé par mille chemins pour affirmer « S’il y a quelqu’un qui doit être interné dans une structure psychiatrique, c’est bien Ousmane Sonko. Voilà un aliéné qui pour un oui ou un non, déverse des insanités sur les gens, et les institutions, s’il ne profère des menaces. Personnellement, je n’ai jamais douté de son état dépressif, parce qu’il ne doit pas se douter que le Sénégal soit l’un des pays les plus stables de la sous-région. C’est une nation unie et bénie qui regorge de chefs religieux, coutumiers, traditionnels, où l’éducation à la base invite à la décence et prône des valeurs, mais aussi interdit le mal sous toutes ses formes. En appelant et en disant assumer ses propos relatifs à un appel à insurrection, le voilà qui franchit le Rubicon et sonne l’alerte sur son état psychiatrique défaillant ».

Aussi, Manko Wattu Sénégal est l’une des personnalités parmi tant d’autres qui leur donne l’assurance que Yewwi Askan wi sera battu à plate couture lors des prochaines législatives. Toujours selon le responsable de Manko Wattu Sénégal, cet « appel à l’insurrection », ne serait qu’une ruse pour Sonko pour échapper à sa sentence en ce qui concerne son dossier de viol sur la personne d’Adji Sarr qui depuis est devant un tribunal. « Tout le monde a entendu les menaces conspirationnistes de Ousmane devenu déboussolé depuis que la justice a pris son dossier de viol en main. Ne sachant plus à quel saint se vouer pour échapper à la loi punitive, le voilà qui veut anticiper sur une inculpation certaine en y mêlant la chose politique. Mais il est démasqué, ses propos seront nuls et sans effet, car personne ne le suivra dans ses folies ».