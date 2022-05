Quatre morts et trois blessés. C’est du moins le bilan provisoire de l’accident qui est survenu dans la soirée de ce lundi 16 mai dans le conseil départemental de Kédougou au Sénégal. Selon les précisions apportées par les médias sur ce drame, une femme enceinte et dont la grossesse est presque à terme est parmi les victimes.

Dans les rangs des blessés, deux enfants sont en situation grave. Pour l’heure, les causes réelles de l’accident ne sont pas connues. Selon les témoignages recueillis sur le lieu du drame par Seneweb, le conducteur du véhicule mis en cause dans l’accident faisait visiblement un excès de vitesse. Alors qu’il a perdu le contrôle du véhicule, il a fauché celles et ceux qui sont sur son trajet.

« Il roulait à vive allure… »

« Il roulait à vive allure et d’un seul coup il a dérapé et fauché tous les vendeurs établis le long de la route qui se trouvaient à peu près à plus de 3 m de la route », a confié notamment au média local Cheikh Ndiaye. On retient que, le chauffeur est actuellement gardé à vu au commissariat central de Kédougou. Un enquête est également ouverte dans le but de situer les responsabilités dans ce drame.