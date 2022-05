Ousmane Sonko ne compte profiter d’aucun avantage financier lié à son poste de maire de la ville de Ziguinchor au Sénégal. Le leader du Pastef a fait cette annonce ce mercredi 11 mai lors du lancement de la Semaine du citoyen. On retient de ses propos qu’il renonce ainsi à son salaire mensuel qui s’élève à 900 000 francs CFA selon les précisions apportées par le média Libération dans sa parution de ce jour.

Il renonce à d’autres avantages

«J’ai également renoncé à d’autres avantages liés (notamment) au carburant», a notamment martelé l’opposant sénégalais. Ce fut également le moyen pour Ousmane Sonko de faire remarquer qu’il a, sur fond propres « doté la municipalité de Ziguinchor de matériel informatique et d’assainissement ». Il indique également que son ambition est de faire de Ziguinchor « la cité la plus propre et le mieux assainie du Sénégal ». Notons que dès sa prise de fonction, le patron du Pastef avait déjà posé certains actes qui ont suscité une vague de réactions au sein de l’opinion publique.

Des rues de Ziguinchor rebaptisées

En effet, il a redonné de nouveau noms à cinq rues de la ville il a désormais la charge. Ces rues avaient jusqu’à sa prise de fonction des noms issus du passé colonial ou renvoyaient directement à des figures de l’impérialisme. Il s’agit par exemple de l’avenue du Capitaine-Javelier qui est devenue l’avenue du Tirailleur-Africain. La rue du Lieutenant-Lemoine a été désormais rebaptisée et devient l’axe Thiaroye-44.