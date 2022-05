Les agents de la Brigade mobile des Douanes Nº 2, une Subdivision des Douanes de Dakar-Extérieur de la Région douanière de l’Ouest ont effectué une importante saisie le mardi 24 et le mercredi 25 mai derniers dans le cadre des opérations visant à boucler les réseaux de receleurs et commanditaires du trafic des faux médicaments au Sénégal. Ils ont réussi à mettre la main sur des dizaines de colis et des centaines de cartons et boites contenant divers types de médicaments d’une valeur d’un milliard 500 millions de F CFA. Une enquête complémentaire a été ouverte et suit son cours.

Les diverses opérations lancées dans le cadre du bouclage des couloirs et réseaux de trafics illicites ont une fois de plus porté leurs fruits et cette fois dans les zones maritimes de Thiaroye-Guédj et le quartier Thiaroye-Gare. Des antalgiques, antiacides, anti-inflammatoire, anti-diarrhéiques, multivitaminés, antibiotiques, injectables, antipaludéens, antimycosiques, antianémiques, aphrodisiaques et des dispositifs médicaux, ont été saisis par les agents de la Brigade mobile des Douanes Nº 2.

En effet, le mardi 24 mai aux environs de 4 heures du matin à Thiaroye-Guédj, des agents ont intercepté deux individus qui essayaient de faire passer aux abords d’un véhicule « taxi bagages » une grosse quantité de médicaments préalablement transportés par voie maritime d’après le conditionnement et l’humidité. Après une séance d’interrogatoire du présumé propriétaire de la cargaison et de son chauffeur ainsi que quelques enquêtes, les enquêteurs ont réussi à localiser un dépôt aux environs du Marché de Thiaroye dans un endroit communément appelé Parc-Rénn comme étant la destination de la marchandise.

Plusieurs autres cartons, sacs et autres contenants de médicaments ont été découverts sur les lieux par les agents ; de même que le propriétaire des lieux du stockage. L’enquête ouverte est toujours en cours, mais selon l’enregistrement et l’évaluation des représentants de la Direction de la Pharmacie et du Médicament, de l’Ordre des Pharmaciens du Sénégal et du Syndicat des pharmaciens privés, l’ensemble des marchandises saisies à bord du véhicule et dans le dépôt est d’une contre-valeur estimée à 1 150 000 000 de francs CFA.