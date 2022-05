L’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’Organisation du traité Atlantique Nord (OTAN), est vue d’un mauvais œil par la Turquie qui l’a fait savoir à plusieurs reprises. Elle a réitéré sa position face à ces deux adhésions, hier lundi 16 mai 2022, après que les deux pays européens ont officiellement annoncé leur décision d’intégrer l’alliance. Au cours d’une conférence de presse, le président turc Recepp Tayyip Erdogan a une fois de plus affirmé que la Turquie n’approuvera pas l’adhésion de la Suède et de la Finlande, tout en estimant que Stockholm est un « couvoir » pour certaines organisations qu’elle qualifie de terroristes.

« Comment pouvons-nous leur faire confiance ? »

Pour le président turc, le parlement suédois contenait également des terroristes. « Aucun de ces pays n’a une attitude claire et ouverte envers les organisations terroristes. Comment pouvons-nous leur faire confiance ? » a déclaré le chef de l’Etat turc. Par ailleurs, il a réagi à l’annonce faite un peu plus tôt par le chef de la diplomatie suédoise, qui indiquait que plusieurs hauts représentants du pays prévoient venir dans le pays pour répondre aux objections de la Turquie. Concernant ce point, Recepp Tayyip Erdogan a déclaré que ces derniers ne devraient pas se « fatiguer » si c’est pour convaincre Ankara.

Pour rappel, ces propos du numéro un turc interviennent quelques jours après que les Etats-Unis ont annoncé que l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN sera approuvée par la Turquie. « En ce qui concerne les désaccords entre la Turquie, la Finlande et la Suède, des discussions sont actuellement en cours. En ce qui concerne le processus d’adhésion, je suis sûr que nous parviendrons à un consensus » avait déclaré Antony Blinken, chef de la diplomatie américaine, lors d’une conférence de presse, le dimanche 15 mai dernier.