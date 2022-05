Cela fait plus d’un an que l’ancien président Donald Trump a été banni des plateformes de réseaux sociaux. A ce moment là, il était encore aux affaires. Des semaines plus tard, il a quitté la Maison-Blanche pour laisser la place à son successeur Joe Biden. Entre temps, le désormais ancien président avait lancé une procédure en justice pour contrer son éviction du réseau social Twitter. Récemment, un juge a rejeté la requête de l’ex-président Trump.

En janvier 2021, le réseau social Twitter avait banni Donald Trump de sa plateforme, invoquant le risque d’incitation à de nouvelles violences après l’émeute du Capitole. Trump, l’Union conservatrice américaine et cinq personnes avaient attaqué en justice Twitter et son co-fondateur Jack Dorsey dans la foulée en leur nom et au nom d’autres utilisateurs de Twitter qui avaient été bannis de l’application. Mais hier vendredi, un juge a rejeté la requête de l’ancien président Donald Trump visant à lever son interdiction de Twitter.

Il faut tout de même préciser que le juge du tribunal de district fédéral de San Francisco, James Donato, a laissé la porte ouverte à Trump et à d’autres plaignants de déposer une plainte revue contre Twitter, conformément à sa décision écrite vendredi de rejeter le procès dans son intégralité. La décision de Donato intervient quelques jours après que Trump a déclaré à CNBC qu’il n’avait aucun intérêt à revenir sur le réseau social même si son interdiction devait être levée par Elon Musk, le nouveau propriétaire du réseau social.