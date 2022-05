La planète Terre verra passer près d’elle un astéroïde. Selon les données communiquées par La National Aeronautics and Space Administration (NASA) il s’agit précisément de l’astéroïde dénommé 467460 (2006 JF42) ayant un diamètre de 2755 pieds soit 839,724 mètres. Toujours d’après l’agence fédérale, l’astéroïde passera à proximité de la terre le lundi 09 mai 2022 aux environs de 20 H 13 HAE. Elle a également souligné qu’à cette heure, il devrait se déplacer à près de 40716,403 kilomètres à l’heure, d’après le Center for Near Earth Object Studies de la NASA (CNEOS).

Une distance qui fait 10 fois de plus celle séparant la Terre et la lune

L’agence américaine a par ailleurs tenu à rassurer en faisant savoir que la Terre sera en sécurité, puisqu’il n’y aura pas d’impact. Aussi, au niveau du point le plus proche de la planète bleue, l’astéroïde sera à une distance de près de 3,5 millions de kilomètres de celle-ci, soit une distance qui fait 10 fois de plus celle séparant la Terre et la lune. Toutefois, 467460 (2006 JF42) est classé dans la catégorie des astéroïdes potentiellement dangereux. Cela, du fait de sa capacité à faire des passages rapprochés menaçants près de la Terre.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que le passage d’un astéroïde proche de la planète Terre est signalé par la NASA. Au début de l’année, un autre astéroïde avait été signalé par l’agence. Classé « potentiellement dangereux », il s’agissait de (7482) 1994 PC1 qui devait passer à proximité de notre planète à une distance « d’approche rapprochée » de 0.013 unité astronomique le 18 janvier dernier, selon le média américain Newsweek, qui avait cité le Center for Near Earth Object Studies de la NASA.