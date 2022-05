Cela fait plus d’un an maintenant que le démocrate Joe Biden s’est installé à la Maison-Blanche après avoir remporté la présidentielle face au Républicain Donald Trump arrivé 4 ans plus tôt. Depuis qu’il a pris service, Biden montre clairement la différence entre lui et son prédécesseur et ne rate aucune occasion de le tacler. Sous son mandat, Trump a été mis en accusation deux fois. Steve Bannon un ancien proche de Trump prédit que l’actuel président sera également mis en accusation.

Biden sera mis en accusation. C’est en tout cas ce que prédit, Steve Bannon, ancien conseiller stratégique à la Maison-Blanche sous le magnat de l’immobilier devenu 45è président des Etats-Unis. En effet, l’ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, a estimé dans une récente interview sur le podcast « The Truth with Lisa Boothe » que le président Biden sera mis en accusation sur au moins deux dossiers.

Sur le podcast, Steve Bannon a précisé les deux dossiers : l’affaire concernant l’ordinateur portable de son fils Hunter Biden mais aussi la crise de l’immigration en cours à la frontière sud. « Je crois fermement que Biden sera mis en accusation par la Chambre après une enquête approfondie », a déclaré Bannon . « Pas comme ils ont essayé de le faire avec le président Trump« , a-t-il expliqué. « Je pense que le premier article sera son initiation et l’exacerbation de l’invasion à la frontière sud. Je pense que l’ordinateur portable Hunter Biden en sera un autre, tous les aspects. Et je pense que Fauci et ce qu’ils savaient sur Fauci , CDC, FDA avec la santé du peuple américain seront le troisième».