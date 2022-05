Une forte explosion s’est produite vendredi dans un immeuble d’un quartier central de la capitale espagnole. C’est ce qu’a fait savoir le service de santé de Madrid sur Twitter. « Une explosion s’est produite dans la rue d’Ayala », est-il indiqué. Selon le quotidien El Mundo, les raisons de l’incident ne sont pas encore connues. Il a eu lieu dans le district de Salamanca. Il s’agit d’un immeuble à trois étages.

Selon le quotidien El Mundo, il y a un blessé grave et 16 blessés légers. La déflagration s’est produite vers 13h00 dans le grenier d’un immeuble de la rue General Pardiñas d’Ayala. Quatre personnes ont été transférées dans des hôpitaux. Une grave car elle a été propulsée dans une cour intérieure par la déflagration. De plus, les Pompiers recherchent d’éventuelles personnes qui se trouvent à l’intérieur, là où il y en aurait plusieurs. « Incident en cours dans la zone General Pardiñas avec la rue Ayala. Veuillez rester attentif aux indications des services d’urgence et leur faciliter l’accès à la zone », a rapporté la Protection civile dès que l’explosion s’est produite.