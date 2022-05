La communauté sénégalaise basée au Maroc pleure actuellement la mort d’une des leurs tuée par son mari. Un homme résidant au Maroc a mis fin aux jours de sa campagne en la poignardant à plusieurs reprises sous les yeux de leur petite fille, selon les publications de médias. Les autorités du pays et ceux du Sénégal ont été saisies après ce drame. Les éléments de la police marocaine ont mis la main sur le mari et des négociations sont en cours pour le rapatriement du corps de la victime dans son pays d’origine.

Une fois de plus, une histoire de manque de confiance ou de violence conjugale a encore coûté la vie à une femme au foyer. Originaire du Sénégal et résidant au Maroc avec sa famille, Fatoumata Badé a succombé après plusieurs coups de couteau de son mari Ibrahima Diop, le jeudi 19 mai dernier. Le drame s’est produit au quartier Farah Salam de Casablanca, Maroc. La raison de ce drame, qui plonge la communauté sénégalaise basée au Maroc et les familles de la victime dans le deuil, serait une crise de jalousie.

Selon des sources anonymes, le mari lui aurait « asséné au moins cinq coups de couteau », et ce juste devant leur fille de deux ans et demi, qui a assisté à cette scène d’horreur. Le mari a été placé en garde à vue et les autorités consulaires du Sénégal ont entamé les discussions avec la famille de la victime pour rapatrier la dépouille de la victime en Casamance, au Sénégal. En ce qui concerne la petite fille du couple, elle a été confiée à la Fondation Lalla Salma, du nom de l’épouse du Roi du Maroc.