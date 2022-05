Le nom du Sénégal est une fois encore cité dans une affaire de trafic de produits prohibés. Alors que le premier-ministre des Îles Vierges britanniques, Andrew Fahie est poursuivi dans une affaire de trafic de drogue et association de malfaiteurs aux États-Unis, il indique qu’il a un complice d’origine sénégalaise. Même si l’identité de ce dernier n’a pas été rendue publique, il a été formellement indiqué qu’il est Sénégalais et est impliqué dans l’affaire au même titre que le principal mis en cause.

Selon les précisions apportées par les médias sur cette situation, le complice l’aurait aidé dans une affaire de trafic d’armes issues de l’argent de la drogue. L’homme politique des Îles Vierges britanniques a été mis aux arrêts à l’aéroport de Miami alors qu’il essayai de conclure une transaction pour le transport de la drogue aux Usa. Il espérait tirer de la transaction une manne évaluée à 700 mille dollars américains en espèces.

Une caution de 500 000 dollars

Il a été arrêté suite à un piège qui lui a été tendu par un agent de l’Agence américaine de lutte contre le trafic de drogue, la Drug enforcement Agency (Dea). Ce dernier s’était présenté comme un baron du trafic de stupéfiants du cartel mexicain de Sinaloa. Pour l’heure, sa libération sous caution suscite beaucoup de débats au sein de l’appareil judiciaire. Alors que la justice a fixé une caution de 500 000 dollars, un appel sera fait pour contrer cette décision selon la presse.