20 personnes sont mortes de soif dans le désert libyen à proximité du Tchad. L’annonce a été faite ce mercredi 29 juin par le service de secours. Selon le communiqué rendu public à cet effet, ces personnes sont décédées alors que leur véhicule est tombé en panne en plein désert. «Le véhicule, en provenance du Tchad, a été retrouvé à 310 km au sud de Koufra et à 120 km de la frontière tchado-libyenne», martèle notamment le communiqué.

Plus de 40° de température

Une vidéo publiée sur la page Facebook du service de secours montre les victimes ainsi que le véhicule pick-up. On retient que le drame s’est produit dans une zone très peu habitée et qui se caractérise par une température parfois supérieure à 40°. Il s’agit également d’une région qui est très empruntée par les contrebandiers et les candidats à l’immigration clandestine.

Un scénario récurrent?

Plusieurs milliers d’entre eux traversent cette zone dans l’espoir de trouver une issue vers l’Europe. Il est fréquent d’enregistrer des disparitions de migrants dans le désert ou de retrouver des dépouilles mortelles de migrants en ces lieux. En octobre 2013, le corps sans vie de près de 100 migrants ont été retrouvés dans le désert, dans le nord du Niger, à une dizaine de kilomètres de la frontière algérienne. On dénombre 48 mineurs parmi les dépouilles.