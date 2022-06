Un communiqué de Médecins Sans Frontières dénonce le traitement qui est réservé aux migrants en Algérie et en Libye. Il s’agit en effet des candidats à l’immigration clandestine en provenance des pays de l’Afrique de l’Ouest. Selon l’organisation, ces hommes et femmes sont expulsés et abandonnés en plein désert. On retient toujours selon MSF, que plusieurs milliers de ces personnes subissent ce sort chaque mois.

«En moyenne, environ 2000 migrants sont mensuellement expulsés de l’Algérie et de la Libye, parmi lesquels on enregistre des blessés graves, des femmes victimes de viols, et des personnes souffrant d’importants traumatismes, abandonnées en plein désert à la frontière algéro-nigérienne», a dénoncé notamment le communiqué de Médecins Sans Frontières. Toujours selon le communiqué de l’organisation, plusieurs témoignages de migrants révèlent la violence dont ils ont fait l’objet dans ces pays. Ils auraient subi «des violences et toutes sortes d’actes dégradants de la part des gardes algériens et libyens».

« Ils ont vécu l’enfer… »

A en croire un bilan qui a été établi, le nombre de ces migrants systématiquement expulsés d’Algérie connaît une nette augmentation au cours de ces derniers mois. Au total, 14.196 d’entre eux ont été expulsés dans la période allant de janvier à mai. «Le constat de l’état de santé physique et mental dans lequel ils se trouvent en arrivant dans nos structures sanitaires prouve que ces personnes ont vécu l’enfer au cours de leur expulsion des territoires Algériens et Libyens», a notamment détaillé Jamal Mrrouch, chef de mission de MSF au Niger.