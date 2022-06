C’est une triste nouvelle qui s’est abattue sur la planète football en Afrique et particulièrement en Algérie. En effet, Bilal Benhamouda joueur de l’USM Alger est décédé. L’information a été donnée hier vendredi 10 juin 2022 par la fédération algérienne de football (FAF). L’organisation continue en faisant savoir que le milieu offensif de l’USM Alger est mort dans un accident de voiture, dans la nuit du jeudi au vendredi dernier, du retour du match contre la RDC. Le moins qu’on puisse dire c’est que le footballeur âgé de 24 ans a réalisé une belle performance, avant de définitivement quitter ses proches. Lors du match contre la RDC, remportée par l’Algérie (3-0), Bilal Benhamouda avait marqué un but sur penalty.

« On n’a pas les mêmes faveurs »

En ligue 1 algérienne, il avait marqué 7 buts et donné 4 passes décisives. Notons que ce drame intervient plusieurs semaines après le différend entre le Cameroun et l’Algérie autour de l’arbitrage du match qui opposait les deux équipes. L’entraîneur algérien Djamel Belmadi n’avait pas été particulièrement tendre envers l’arbitre gambien, Bakary Gassama. « On ne laissera plus jamais 2-3 personnes conspirer contre nous. Aucun arbitre ne viendra mettre à mal tout un pays. Quand j’ai vu cet arbitre assis au salon de l’aéroport le lendemain prendre un café et manger un millefeuille comme si de rien n’était… Nous, quand on va en Afrique, on n’a pas les mêmes faveurs. On vole les espoirs de tout un pays et on le laisse comme ça… Je ne dis pas qu’il faut le tuer, explique Belmadi. Mais on ne va plus accepter ce genre de situation » avait-il notamment déclaré.

Ces propos avaient fait réagir la Gambie qui les avait qualifiés de « racistes ». Aussi, avait-elle pris la décision de porter plainte contre le sélectionneur algérien via sa fédération de football. Dans un communiqué, cette dernière a indiqué avoir « déposé une plainte officielle auprès de la Fédération algérienne de football à ce sujet et a formellement demandé à la FIFA et à la CAF d'ouvrir des enquêtes et des procédures disciplinaires contre l'entraîneur-chef de l'équipe nationale algérienne de football, M. Djamel Belmadi pour ses propos sur un clip vidéo et sur une télévision algérienne ».