Une voiture a percuté un groupe de personnes à Berlin pour une raison inconnue. Une personne est morte et au moins 10 sont blessées, a fait savoir la radio RBB se référant au service des pompiers de l’Allemagne selon l’agence TASS. Plus tôt, la radio a informé de 30 blessés, mais plus tard, les autorités ont précisé le nombre exact.

Cet incident a eu lieu dans la rue animée de Rankestrasse dans le quartier Berlin-Charlottenbourg. La source ne cite pas de données pour l’instant. En 2016, un attentat s’est produit dans cette rue lorsque l’islamiste Anis Amri a foncé avec un camion sur les visiteurs du marché de Noël. L’attentat de 2016 a fait 12 morts et 48 blessés. Après l’attentat, Anis Amri a réussi à fuir les lieux et à quitter l’Allemagne. Le 23 décembre 2016, la police italienne l’a neutralisé dans la banlieue de Milan.