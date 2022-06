Barack Obama est un homme d'Etat américain qu'on ne présente plus. Avocat en droit civil à sa sortie de Harvard puis enseignant de droit constitutionnel à l'université de Chicago, Barack Obama a accédé à la plus haute fonction de son pays. En effet, Barack Obama a effectué deux mandats présidentiels à la tête de son pays à partir de 2008. Il a quitté le bureau ovale au terme de ses deux mandats constitutionnels. Depuis son départ, Barack Obama n'est pas resté inactif. Récemment Barack Obama et sa femme Michelle ont signé un contrat évalué à au moins 20 millions $ par des experts avec la firme américaine Amazon.

Les Obama ont signé un juteux contrats selon les publications de plusieurs médias internationaux dont le DailyMail. L'ancien couple présidentiel s'est associé avec la plateforme de podcasts Amazon Audible pour intervenir dans des émissions. La plateforme a déclaré que les Obama envisage d'utiliser sa nouvelle plate-forme pour "raconter des histoires qui élèvent diverses voix et expériences". Selon le DailyMail, l'accord pluriannuel avec le couple a été évalué à au moins 20 millions de dollars par des experts.

Pour rappel, il y a un peu plus de toris ans, nous vous annoncions que les Barack et Michelle Obama avait signé un nouveau contrat commercial avec…. Spotify. « Nous avons toujours cru en la valeur d'une conversation divertissante et stimulante », avait déclaré le président Obama à l’annonce de la signature du contrat. Seulement, plus tard comme le rapporte le DailyMail dans sa récente parution, les Obama ont rompu leur accord dont le montant n'a pas été divulgué mais évalué à environ 30 millions de dollars avec la plateforme Spotify après un désaccord sur la quantité d'épisodes attendus et l'exclusivité.