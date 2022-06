Le ministère de l’Economie et des Finances a, dans un communiqué de presse en date du 15 juin 2022, rappelé aux agents de l’Etat en activité les modalités de paiement des rappels sur salaire. Le gouvernement informe qu’ «au 31 décembre 2021, les mesures spécifiques prises ont permis d’apurer une somme de 88.442.530.831 FCFA de stock d’arriérés salariaux constitués suite au retard observé dans le processus de traitement des glissements catégoriels ainsi que des primes et indemnités ».

Le communiqué de presse renseigne qu’«avec l’accélération des réformes de dématérialisation dans la gestion des carrières des agents publics, le flux de rappels reçus chaque mois s’accroit». Ces rappels sont principalement composés des moins perçus consécutifs au décalage entre les dates d’effet et celles d’entrée en jouissance des actes de carrières des bénéficiaires. C’est pour cela que «le Trésor public s’emploie à les apurer progressivement lors des paiements de salaires mensuels ».

Le gouvernement à travers le ministère de l’Economie et des Finances précise que les règles actuelles de gestion pour le paiement des rappels sur salaire des agents de l’Etat sont «la libération progressive du stock de rappels en attente, suivant le principe « First In – First Out (FIFO) » et « le paiement de l’intégralité du rappel au moment du constat du changement du salaire pour les actes liquidés à compter d’avril 2022 ». Ces règles de gestion ont permis d’arrêter « toutes les formes d’interventions pour le paiement des rappels sur salaires, aux réseaux de trafic d’influence, chantage, de rançonnement et autres qu’il pourrait y avoir ». Les usagers sont, à cet effet, invités par l’Etat béninois à dénoncer d’éventuelles pratiques non orthodoxes.