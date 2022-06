Alors que le monde se dirige vers un renforcement des armements en général et des capacités nucléaires en particulier, l'inquiétude monte en occident sur les futures capacités de la Chine et celles de la Corée du nord. "Il y a des indications claires que les réductions qui ont caractérisé les arsenaux nucléaires mondiaux depuis la fin de la guerre froide sont terminées", prévient ce lundi l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) cité par CNN. Pour rappel, la Chine a récemment déclaré par la voix de son ministre de la défense Wei Fenghe, qu'elle avait fait des "progrès impressionnants" dans le développement de nouvelles armes nucléaires.

Mais le renforcement des capacités nucléaires ne concerne visiblement pas que les pays dits non alignés. "Tous les États dotés d' armes nucléaires augmentent ou modernisent leurs arsenaux et la plupart aiguisent la rhétorique nucléaire et le rôle que jouent les armes nucléaires dans leurs stratégies militaires - c'est une tendance très inquiétante" a confirmé le SIPRI. La Corée du nord aurait déjà amassé 20 ogives nucléaires d'après les derniers rapports, mais ce nombre devrait augmenter très rapidement, vu l'acharnement du pays à renforcer ses capacités. Face à elle, les USA et la Russie ont un nombre exagérément plus grand. 3 708 pour les premiers et 4 477 armes nucléaires pour Moscou.

Hormis la Corée du nord, un autre pays pourrait obtenir l'arme nucléaire. L'Iran, puisque c'est de lui qu'il s'agit est accusé par les occidentaux de vouloir acquérir l'arme nucléaire. Le pays nie depuis le début mais les récents développements renforcent cependant les inquiétudes. Le SIPRI a également déclaré que l'Inde et le Pakistan faisaient des efforts pour étendre leurs arsenaux nucléaires. Les estimations des stocks pour l'Inde et le Pakistan étaient de 160 et 165, et pour Israël, de 90.