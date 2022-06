L’enquête judiciaire ouverte à la suite des différentes arrestations survenues à la veille de la deuxième manifestation du 17 juin du Yewwi n’est pas encore bouclée. Après le passage des mis en cause devant le tribunal de grande instance de Dakar le lundi 27 juin dernier, le procureur de la République a émis dans son réquisitoire introductif un mandat de dépôt requis contre les mis en cause. Cependant, des nouvelles têtes apparaissent désormais dans le dossier et sont d’ailleurs très recherchées pour aussi faire face à la justice.

Ousseynou Seck, alias Akhenaton et Max Killuminati présentés comme les cerveaux de la « Force spéciale », ainsi que Aliou dit Dounkhaf, Ousmane Diouf, Yaya Cissé, Khadim Ndiaye, Awa Dia appelée « Nadine », Babacar Ba, sont sous le coup d’un mandat d’arrêt dans l’affaire de « projet d’atteinte à la sûreté de l’Etat ». En effet, en plus des onze membres de la « Force spéciale » accusés d'avoir voulu semer le chaos à Dakar, le procureur constitué en partie pour le ministère public a requis un mandat d’arrêt contre ces huit personnes précitées qui seraient également liées à cette affaire d’atteinte à la sûreté de l’Etat, mais qui sont en fuite.

Selon les informations, les cerveaux de la « force spéciale » en les personnes de Akhenaton et Killuminati ont été localisés en France et les agents d’Interpol ont été mis sur l’opération de leur arrestation. En ce qui concerne les députés et autres individus arrêtés, le procureur de la République a déjà bouclé son réquisitoire introductif ; et le chef du parquet a également transmis le dossier au juge du deuxième cabinet et avec pour réquisition un mandat de dépôt contre les mis en cause.