Les éléments du sous groupement tactique inter armes des Forces armées béninoises ( Fab) ont abattu dans l’après-midi de ce mardi 28 juin 2022 deux nouveaux assaillants, membres du groupe armé qui a attaqué dans la nuit du samedi 25 juin 2022 au dimanche 26 juin 2022 le commissariat de l’arrondissement de Dassari dans la commune de Matéri, département de l’Atacora . Selon Frissons Radio, dans leur repli après l’attaque, ces membres du groupe armé, d’une dizaine d’assaillants ont tenté de fuir vers le territoire du Burkina Faso.

Mais le ratissage et les embuscades de l’armée béninoise dans la zone ont compliqué la tâche à ces assaillants. Ils ont été aperçus avec leurs motos par les populations des villages voisins de Dassari à une dizaine de kilomètre de Dassari puis localisés par des renseignements des Forces de défense et de sécurité. Il était environ 17 heures quand les Forces armées béninoises les ont poursuivi et neutralisé deux parmi eux. Ces deux nouveaux corps des individus armés non identifiés ont été déposés à la morgue de la localité par les sapeurs-pompiers. Il faut signaler que le nouveau bilan fait désormais état de quatre (04) assaillants tués et de deux policiers décédés.