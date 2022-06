C'est un phénomène qui a été observé au tout début de la crise sanitaire mais qui revient au galop. Avec l'inflation le prix du papier toilette a en effet déjà augmenté et ce n'est que le début. Raison évoquée : l'augmentation du prix de la matière première servant à sa fabrication, la pâte à papier; une augmentation de près de 50 % en un an. Une situation directement liée aux des conséquences de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine.

Avec la crise en Ukraine, les prix des livraisons par voie maritime ont explosé avec les trafics et la prolongation des durées de livraison. Il faut rajouter à cela l'explosion des prix de l'énergie. "Pour produire une feuille de papier, on utilise beaucoup d'énergie, puisqu'on dilue la pâte à papier dans de l'eau et l'objectif, c'est d'évacuer cette eau pour obtenir le produit final. C'est une forte consommation d'électricité et de gaz", explique à BFMTV Sylvain Bickel, directeur général Sofidel France.