Depuis que la Russie a lancé son offensive en Ukraine, le pays subit de multiples sanctions infligées par les occidentaux. Certains responsables de premier plan dont le président Vladimir Poutine et le ministre des affaires étrangères Sergueï Lavrov ainsi que leurs proches sont également visés par les sanctions des pays jugés inamicaux par Moscou. Depuis quelques, les médias occidentaux rapportent que l’avion du ministre Lavrov a été interdit de survol par certains pays européens alors que ce dernier devait se rendre en Serbie pour une visite de travail. Ce lundi, l’officiel russe a réagi et dénoncé une mesure « inconcevable » et « scandaleuse ».

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a qualifié de sans précédent la décision de plusieurs pays de l’Otan de ne pas laisser passer son avion en Serbie. « Hier soir et ce matin, les médias posent de nombreuses questions concernant notre réaction aux décisions sans précédent prises par certains membres de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, et aux décisions qui ont empêché la visite du ministre russe des Affaires étrangères en Serbie. Une situation sans précédent a eu lieu et je comprends votre intérêt à notre évaluation de ces actions scandaleuses« , a déclaré lundi M. Lavrov lors d’un point de presse sur les questions d’actualité de l’ordre du jour international, qui se déroule en ligne rapporte l’agence TASS.

Pour cette raison, la visite du ministre Lavrov en Serbie a été annulée. « La diplomatie russe n’a pas encore appris à se téléporter », a affirmé une source citée par Le Parisien. Il y a quelques jourss, le ministre Lavrov expliquait les raisons de l’offensive russe à Bahreïn. Des jours plus tôt, il avait déclaré que l’Afrique ne succombera pas «aux pressions discriminatoires» des USA