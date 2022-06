Le Bénin a été une nouvelle fois frappé par une attaque terroriste au Nord. Il s’agit du commissariat de l’arrondissement de Dassari dans la commune de Matéri, département de l’Atacora qui a été attaqué, dans la nuit du samedi 25 juin 2002 au dimanche 26 juin 2022, par des groupes armés. Selon Frissons Radio, le bilan provisoire de l’attaque du poste de police du commissariat de Dassari fait toujours état de deux policiers tués, un autre blessé et deux assaillants abattus.

Le média a rapporté que le Chef de l’arrondissement de Dassari a déclaré qu’ « il n’y a pas de départ massif de la population mais elle est inquiète ». Ce Chef d’arrondissement de Dassari a fait remarquer aussi que les Forces de défense et de sécurité ont été déployées dans son arrondissement, ceci pour rassurer la population et lui permettre de vaquer librement à ses activités. Il faut signaler qu’après Monsey dans la commune de Karimama, c’est le deuxième commissariat dans le Nord du Bénin qui est touché depuis le début des attaques. Rappelons que lors de son passage récemment dans les départements du septentrion, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane Séidou a invité la population de la zone à la coproduction de sécurité.