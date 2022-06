Face à la cherté de la vie, le gouvernement a décidé de fixer les prix de certains produits comme l'huile végétale et le ciment dans les différentes régions du pays. Le prix du ciment par exemple, varie d'un département à un autre. A Djougou, dans le département de la Donga, la tonne est à 82.000 Fcfa. C'est du moins le prix fixé par le gouvernement, mais il se trouve que tous les dépôts ne se conforment pas à ce prix. L’huile végétale également n'est pas vendue à 1300 francs Cfa le litre dans toutes les boutiques et centres commerciales de la commune comme l'exige l'exécutif.

Absence de factures d'achat, non affichage des prix de vente sur les produits

La Direction départementale de l'industrie et du commerce de l'Atacora- Donga, a fait le constat mardi dernier suite à une opération de contrôle inopinée dans la ville. L'équipe conduite par le directeur départemental Saré Rufus, a fermé une vingtaine de boutiques et de dépôts de ciment pour non-respect des prix fixés par le gouvernement. D'autres irrégularités ont également été constatées comme l'absence de factures d'achat ou le non affichage des prix de vente sur les produits. Les commerçants qui sont tombés dans les mailles de l'équipe de contrôle de la Ddic Atacora -Donga se sont vus délivrés des convocations. Ils seront sans nul doute amendés.

Pour " mettre sous scellés les lieux de vente de ces commerçants véreux"

Saré Rufus a encouragé les magasins et boutiques qui respectent les prix fixés par le gouvernement. Quant aux contrevenants, il leur a adressé un message très clair : "Ceux qui ne respectent pas les recommandations du gouvernement dans le département de l'Atacora et de la Donga ne seront pas en paix" . Pour lui, la Ddic Atacora -Donga ne peut plus "tolérer que les commerçants continuent par gruger les pauvres populations...c'est pourquoi face à ces manquements, on n'a pas de choix que de mettre sous scellés les lieux de vente de ces commerçants véreux" a fait savoir M Saré.