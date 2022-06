Deux agents en service à la mairie de N’dali en prison ce jeudi 16 juin 2022. Il s’agit du garde-vélo et du gardien de la mairie de N’dali qui sont déposés, ce jeudi 16 juin 2022, en prison pour cambriolage du bureau du maire par le Procureur de la république près du Tribunal de Parakou. Ces deux personnes sont poursuivies pour vol aggravé et complicité de vol. Les deux mis en cause sont suspectés dans le cambriolage du bureau du Maire de la Commune de N’dali dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2022.

Selon Frissons Radio, le garde-vélo et le gardien de la mairie de N’dali ont dérobé la somme de un million (1.000.000) francs cfa et un ordinateur du bureau de la première autorité communale de N’dali. Arrêtés par la police républicaine, ils ont été écoutés par les forces de l’ordre puis ils ont été gardés à vue. Ces deux mis en cause ont été par la suite présentés et auditionnés par le procureur de la république près du tribunal de Parakou. A la fin de leur audition, ils ont été placés en détention provisoire en attendant leur procès.