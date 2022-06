Ces deux dernières semaines, certains hôtes reçus par le président Patrice Talon à la présidence de la République du Bénin ont fortement retenu l’attention dans l’opinion. Ces rencontres au sommet de l’Etat et leurs retombées éventuelles animent les discussions au sein de la classe politique et dans d’autres milieux. Parmi ces hôtes du Chef de l’Etat, il y a l’ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo , le président du parlement et les anciens présidents de l’Assemblée Nationale mais aussi l’ancien président Boni Yayi, prédécesseur de Patrice Talon et figure majeure de l’opposition béninoise, ceci dans le but de se voir ainsi se parler et discuter de sujets d’intérêt malgré les divergences de points de vue.

Reçu ce dimanche 19 juin 2022 dans l’émission « 90 minutes pour convaincre » de la Radio nationale, l’expert en gouvernance et acteur de la société civile, Joël Atayi Guèdègbé a déclaré que c’est une postule louable et nécessaire au renforcement de l’unité nationale. Selon l’acteur de la société civile, « l’opinion publique, le peuple dans sa globalité a besoin d’être rassuré par l’exemplarité de ceux qui l’ont dirigé et ceux qui le dirigent».

L’expert en gouvernance a indiqué que « c’est absolument à l’honneur de cela ancien comme actuellement en fonction de pouvoir échanger passant en revue des choses qui pourraient échapper notamment à celui qui est en fonction, qui a le nez dans le guidon et qui peut ne pas sentir forcément l’importance de certaines initiatives qu’il pourrait prendre ». C’est pour cela, dit-il, que « là où on a réellement besoin d’un cadre de concertation, c’est au niveau des partis politiques qui sont dans la conquête du pouvoir».

Toujours dans l’émission « 90 minutes pour convaincre », Martial Thirbus Zannou, politologue et enseignant des universités souhaite la mise en place de ce cadre de concertation pour débattre des questions électorales, politique de développement et pour mener des actions concertées entre partis politiques. Le politologue voit d’un très bon œil ces rencontres au sommet de l’Etat béninois qui, pour lui, vont «dans le sens d’une décrispation de la tension politique».

L’enseignant des universités a précisé que « c’est un acte qui anoblie le Chef de l’Etat et la fonction présidentielle ». Selon lui, «ce sont des pratiques qui participent d’une bonne culture démocratique» et qu’«à priori on n’a pas à se plaindre en conjecture ». Les partis politiques de l’opposition sont invités à dépasser «les clivages, les suspicions » et «se revoir entre eux, se parlent et se disent ‘’nous mettons des propositions concrètes sur la table, qu’est-ce qu’on fait’’ ». C’est pourquoi, il a affirmé qu’«il appartient à l’opposition de jouer sa partition et bien évidemment les autorités au plus haut sommet de l’Etat vont jouer la leur ».