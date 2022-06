Epargné depuis plusieurs années, le Bénin est depuis peu dans le viseur des groupes terroristes. Plusieurs attaques ont été perpétrées sur son sol entre la fin 2021 et le semestre 2022. Des militaires ainsi que des civils ont perdu la vie. La question que certains se posent, c'est la capacité du pays à faire face à cette menace de type nouveau pour lui. Le ministre de la défense Fortunet Alain Nouatin a apporté des réponses à cette interrogation hier jeudi 16 juin dans l'émission "Le gouvernement en action" sur la télévision nationale.

Pour Fortunet Alain Nouatin, l'Armée béninoise est bel et bien en mesure de répondre aux menaces terroristes et de protéger efficacement la nation béninoise. Elle est "dotée de moyens adaptés pour y faire face" assure le ministre de la défense. Les moyens dont parle l'autorité sont de plusieurs formes. Il y a en premier les moyens matériels, qui appellent la construction de nouvelles bases, la construction de bases opérationnelles avancées et les moyens réglementaires que sont les ressources humaines et les réformes.

"Nous avons une politique d'équipement qui permettra à l'Armée..."

Le ministre a également ajouté à tout ceci, les équipements. "Nous avons une politique d'équipement qui permettra à l'Armée d'être très opérationnelle pour répondre efficacement à ces types de menaces" assure Fortunet Alain Nouatin. Inutile de rappeler que cette guère a déjà arraché des vies humaines, des vies de civils et de soldats. Loin de se décourager, les militaires béninois sont plus que déterminés à accomplir leur mission républicaine, et surtout à venger leurs frères tués par ces terroristes. C’est du moins ce qu'a laissé entendre le ministre de la défense au cours de l'émission.

"Quand on a fait une cérémonie d'hommage, une petite enquête a montré que c'est le phénomène contraire que nous observons. Ces soldats sont animés de la rage, d'une détermination à venger leurs frères d'arme tombés sous leurs yeux" a déclaré l'autorité selon les propos rapportés par le journal Le Matinal. La dernière attaque terroriste au Bénin remonte à avril 2022. Les assaillants avaient attaqué un commissariat de la localité de Karimama tuant un policier. Les locaux du poste de police ont été incendiés.