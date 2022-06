Dans le but d’atteindre des niveaux de prestation satisfaisants au profit des populations dans le cadre de l’accès universel à l’eau potable, le gouvernement du Président de la République du Bénin, Patrice Talon, réuni en conseil des ministres ce mercredi 22 juin 2022, a mis en place un Comité de restructuration de la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB). L’Etat béninois avait décidé de scinder la SONEB en deux entités. L’une est en charge du patrimoine et l’autre de l’exploitation, de la maintenance et de la fourniture des services d’eau potable en milieu urbain.

Les attentes n’étant pas comblées, le gouvernement a pris la décision «d’accélérer le processus de manière à moderniser la gestion de ladite société aux plans technique, opérationnel et financier ». La mise en place donc de ce comité de restructuration est faite « pour conduire les analyses en vue de l’avènement d’une entité unique pour la détention des patrimoines des deux secteurs rural et urbain puis l’organisation de la fourniture de l’eau potable dans les périmètres urbains, sachant que les infrastructures du milieu rural sont déjà mises en affermage ».