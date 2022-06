L’effectif des candidats aux examens du Cep, Bepc et Bac a connu une baisse sensible en 2022. Le Secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin (Cosi-Bénin), Noël Chadaré reçu ce dimanche 26 juin 2022 dans l’émission « Zone Franche » de la chaîne de la télévision privée Canal 3 Bénin, s’est prononcé sur cette baisse et a donné les raisons qui pourraient être à la base de cette baisse des candidats aux différents examens nationaux.

Enseignant de métier, il a déclaré qu’aujourd’hui, les enseignants ont moins de copies à corriger aux examens parce que le nombre de candidats a diminué. Pour Noël Chadaré, c’est une bonne chose. C’est une bonne chose, en ce sens qu’il y a un travail de qualité qui se fait avec la plateforme d’Educ Master. Cette plateforme, selon lui, fait un travail formidable car elle traque ceux qui vont passer par infraction pour aller au BAC, au BEPC. Le Secrétaire général de la Cosi-Bénin a donné l’exemple de ceux qui redoublent dans le collège public et qui vont dans le privé pour faire la classe supérieure.

Cette plateforme, selon Noël Chadaré, a détecté, nettoyé et apuré tous ceux-là. Pour lui, avant il y avait plus de 100 mille candidats au BAC. Aujourd’hui, il se réjouit qu’on en ait à «77.000 parce que ça a chuté complètement ». Il a mentionné également le travail effectué par le Directeur de l‘Office du Baccalauréat (DOB), Alphonse da Silva qui «y a mis du sien aussi en mettant le Bepc comme étant un diplôme qui est obligatoire avant d’aller au BAC».

Le Secrétaire général de la Cosi-Bénin a soutenu qu’«avant on avait la quantité » mais « on n’avait pas la qualité ». Il a fait savoir que les résultats ont commencé par être meilleurs parce qu’«avant, cette quantité détruisait, gangrenait les résultats ». Il a également révélé que «les gens n’ont pas le Bepc » mais ils viennent cependant déposer les dossiers. Il y a parmi ces candidats aux examens nationaux « un nombre important de candidats libres ».