C’est un secret de polichinelle. Patrice Talon a rencontré le mercredi 08 juin dernier plusieurs personnalités dont l’ancien chef d’Etat Nicéphore Soglo, Louis Vlavonou, l’actuel président du parlement et ses prédécesseurs en l’occurrence Idji Kolawolé, Mathurin Nago, Amoussou Bruno et Adrien Houngbédji. Rien n’a filtré de ces diverses rencontres, mais dans le sérail politique béninois cette initiative fait jaser. El Farouk Soumanou, un membre important du parti Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE), trouve que ces rencontres initiées par Patrice Talon sont à saluer et devraient être périodiques.

Ce qui importe « c’est l’issue de ces rencontres »

Il espère aussi que l’objectif est de « décrisper la tension politique et trouver un consensus pour l’organisation des élections législatives apaisées ». Si le chef de l’Etat s’inscrit dans cette dynamique, il doit « élargir ces rencontres au chef de file de l’opposition, à l’ensemble des 15 responsables des partis politiques en règle vis-à-vis de la loi et même aux confessions religieuses » préconise El Farouk Soumanou.

Sa seule attente, à l’issue de ces rencontres, c’est la prise de résolutions pouvant permettre d’apaiser la tension politique au Bénin et rassurer les uns et les autres sur l’organisation des élections législatives inclusives et transparentes. En somme, pour l’opposant, ce qui importe, « c’est l’issue de ces rencontres », surtout « dans le contexte la crise politique que traverse notre pays à la veille des législatives ».