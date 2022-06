Le président américain Joe Biden estime que le gouvernement russe espérait que les alliés occidentaux et l'Otan se brouilleraient, mais cela ne s'est pas produit. C’est ce qu’a déclaré le dirigeant américain au chancelier allemand Olaf Scholz avant le début des négociations bilatérales en marge du sommet du G7 au château bavarois d’Elmau.

Le président russe Vladimir Poutine espérait "que l'Otan et notre alliance se désintégreraient, mais cela ne s'est pas produit et ne se produira pas", a fait savoir M. Biden. Il a remercié M. Scholz de ses efforts pour maintenir l’unité de l'Occident. "Ces défis nous rendront plus forts", a affirmé le président américain. Les dirigeants du G7 entameront des pourparlers de trois jours plus tard dimanche à Elmau, près de la ville de Garmisch-Partenkirchen.

Ils discuteront tout d'abord de la situation en Ukraine, des conséquences des sanctions imposées à la Russie, d'une éventuelle interdiction des importations de l’or en provenance de la Russie et de l'établissement de prix pour le pétrole russe. Les dirigeants du G7 examineront également les questions de la lutte contre le changement climatique, les conséquences de la hausse des prix de l'énergie, la fourniture d'une aide financière et militaire à long terme à Kiev, le problème des exportations de céréales de l'Ukraine et la sécurité alimentaire, ainsi que l'Iran, les relations avec la Chine et d'autres sujets.