La Russie est prête à exporter des céréales, mais elle ne doit pas faire l’objet de sanctions. C’est ce qu’a déclaré le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, dans une interview accordée à la chaîne de télévision Al-Jazeera. « L’Occident veut que nous fournissions, disons, le même blé, et après cela il peuvent l’arrêter », a noté M. Medvedev, soulignant que « c’était impossible« . Selon lui, la situation alimentaire dans le monde s’est aggravée, mais cela est dû à « ces sanctions qui ont été imposées par le monde occidental. » « Ils disent: Allez-y, fournissez . En même temps, ils ne servent pas nos navires, nos navires marchands, ils essaient de saisir nos biens» , a expliqué le chef adjoint du Conseil de sécurité.

Selon lui, la Russie est devenue le plus grand fournisseur de céréales au monde en raison des changements intervenus dans l’économie ces dernières années. « Nous sommes prêts à nous y conformer dès maintenant. En ce moment, nous avons des quotas qui expirent à la fin de ce mois. Ces quotas n’ont pas encore été retenus pour la fourniture de blé, alors ces quotas disparaîtront totalement et les droits de douane seront utilisés. En d’autres termes, il sera possible de l’acheter, mais la question est de savoir comment exactement nous le faire parvenir et s’il ne fera pas l’objet de sanctions. Donc, dans ce cas, comme on dit, la balle est de leur côté, du côté du monde occidental« , a déclaré M. Medvedev.

Il a également ajouté que les accusations contre la Russie qui, selon les pays occidentaux, aurait créé une crise alimentaire mondiale, sont des mensonges, la situation a commencé à se détériorer il y a plusieurs années. M. Medvedev a déclaré qu’il avait discuté de la situation alimentaire avec des partenaires internationaux avec lesquels la Russie entretient des relations amicales. « D’ailleurs, le poids spécifique tant en termes de nombre de personnes que de nombre de ces pays est beaucoup plus élevé que les pays qui sont hostiles à la Russie aujourd’hui« , a souligné le vice-président du Conseil de sécurité russe. (Tass)