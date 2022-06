Il y a quelques heures, la Russie a été accusée par l'Ukraine d'avoir bombardé une zone résidentielle faisant au moins un mort et plusieurs blessés. Moscou a nié ouvertement et qualifié de Fake news cette information. Le pays de Vladimir Poutine affirme avoir ciblé une usine de production de missiles à Kiev et en aucun cas une zone résidentielle. « "Aujourd’hui, des civils à Kiev sont attaqués pendant que le G7 se réunit. (La Russie) comprend qu’il n’y a pas d’armes qui puissent nous faire peur, elle veut que le monde entier ait peur. Avoir peur ou agir maintenant. Le choix vous appartient !", a tweeté le ministre ukrainien de la Défense Oleksiï Reznikov.

La Russie a attaqué la capitale ukrainienne tôt dimanche, frappant au moins deux bâtiments résidentiels, a déclaré le maire de Kiev, Vitaly Klitschko. Premier bilan: un mort et au moins six blessés, dont quatre hospitalisés dont "une fille de 7 ans" selon le maire. Depuis le sommet du G7, le président américain Joe Biden a réagi à cette annonce bien que la Russie ait nié les allégations. Le président américain Joe Biden a jugé que les bombardements de zones résidentielles relevaient de la "barbarie". Il a également ajouté que le G7 et l'Otan doivent "rester ensemble" contre l'agression russe de l'Ukraine.

Le président Volodymyr Zelensky va selon certaines sources assister par visioconférence ce lundi au sommet de l'OTAN. Il devrait vraisemblablement demander l'envoi de nouvelles armes lourdes pour faire face à la débâcle de son armée dans l'est du pays. Selon la Maison-Blanche citée par la presse américaine et française "un ensemble de propositions concrètes pour augmenter la pression sur la Russie et montrer notre soutien collectif à l'Ukraine".