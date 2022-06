Les récentes séries d'attaques d'églises au Nigéria inquiètent les autorités, y compris le premier magistrat du pays. Le président Buhari s'est en effet exprimé sur les multiples drames qui frappent les églises du pays après les attaques des terroristes et/ou bandits comme ils se font appeler dans le pays. L'une des attaques les plus violentes de ces dernières années a eu lieu dans une église au début du mois. Le commandement de la police de l'État d'Ondo a confirmé une attaque contre l'église catholique St Francis, rue Owa-luwa, dans la zone de gouvernement local d'Owo de l'État. Muhammadu Buhari a appelé les nigérians à se rassembler et à porter les victimes et leurs familles dans leurs coeurs.

Extraits de la déclaration de Buhari à propos des attaques contre les églises

De la tragédie d'Owo il y a deux semaines qui a profondément ébranlé notre nation, aux meurtres et enlèvements ce week-end dans l'État de Kaduna, il est clair qu'il y a un dessein par des gens méchants de mettre le pays sous pression religieuse... Notre liberté religieuse, notre diversité, est ce qui fait la grandeur du Nigeria. C'est cette diversité qui fait la force du Nigeria. C'est pourquoi les ennemis du Nigeria cherchent à le détruire, en nous opposant les uns aux autres.

Nous ne les laisserons pas faire. La nation ne sera pas distraite ou divisée par ces attentats criminels manifestement planifiés et politiquement motivés. Les auteurs sont des lâches ; des hommes faibles et méchants avec des fusils tuant, de sang-froid, des femmes et des enfants non armés dans leurs lieux de culte... voyant la foule de Nigérians se précipiter volontairement pour donner du sang après l'attaque, se pressant dans les hôpitaux locaux, même au milieu du deuil, j'étais fier de mon pays. J'étais rempli d'espoir.

Quant aux lâches, ils seront punis pour leurs crimes. Nous les traduirons en justice. Soyez assurés que toute la puissance des formidables forces de sécurité et de renseignement du Nigéria est impliquée dans cette entreprise. Pour l'instant, j'exhorte tous les Nigérians à se rassembler dans la prière - qu'ils soient chrétiens, musulmans ou de l'une de nos grandes religions - laissez-nous porter les victimes et leurs familles dans nos cœurs et nos esprits.

Montrons aux lâches qui cherchent à nous diviser selon des critères religieux que nous ne serons pas divisés. Montrons-leur que les Nigérians continueront à chérir ce que nous partageons tout en respectant les différences de chacun. Montrons-leur que les Nigérians ne seront jamais intimidés par des lâches, des extrémistes ou des terroristes.