C'est l'un des chanteurs les plus doués de sa génération. Burna Boy de son vrai nom Damini Ogulu est empêtré dans une sale affaire depuis quelques heures. Des policiers chargés de sa sécurité au Nigéria sont accusés d'avoir tiré sur le mari d'une femme à qui il faisait des avances dans un club. Selon la presse nigériane, l'escouade spéciale du commissaire de la police de l'État de Lagos a arrêté cinq policiers attachés au chanteur pour tentative de meurtre après avoir tiré sur deux personnes au Club Cubana sur l'île Victoria, Lagos, mercredi.

Selon un rapport préliminaire de la police, le chanteur et cinq escortes de police se sont rendus à la discothèque vers 4 heures du matin le 8 juin. Selon plusieurs témoins, le chanteur se trouvait dans la section VIP avec trois femmes lorsqu'il a repéré une autre femme. Il aurait ainsi demandé à un des policiers assurant sa sécurité de faire venir la femme. Il s'avérait que cette dernière était mariée et le jeu de l'acteur n'a pas du tout plu au mari et à ses amis. Alors que la tension montait entre les deux groupes, l'un des policiers ou plusieurs d'entre eux selon les témoins ont tiré en direction du mari et ses amis. L'une des victimes a été blessée à la cuisse et la seconde victime à la tête.

« Ils ont finalement réussi à sortir du club et ont également tiré en l'air pour s'échapper. ...Conscient de ce qu'il avait fait, Burna Boy a pris le premier vol possible sans même en informer les policiers. Il leur a seulement passé un appel vidéo pour les informer qu'il s'était rendu en Espagne. Toutes ses escortes policières ont été arrêtées et se trouvent actuellement au siège du commandement », a déclaré une source au sein de la police à la presse nigériane.