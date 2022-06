La journée de ce samedi 18 juin pourrait être exceptionnelle en France et précisément à Paris. Selon les informations rapportées par les spécialistes de la météorologie, la température pourrait dépasser les 38°C et avoisiner 40 °C. Ce niveau de température a été atteint il y a plusieurs décennies. On retient des experts que ce seuil remonte au 26 juin 1947. Les météorologistes s’attendent à ce que des records soient battus en thème de température au cours des prochaines années.

Selon une publication qui a été faite par le spécialiste François Jobard sur le réseau social de l’oiseau bleu, «même un 38 °C à Paris dépasserait l'ancien record mensuel du 26 juin 1947». A en croire d’autres prévisions qui ont été faites par Météo France, la situation pourrait tout de même s’améliorer dès dimanche à Paris et même dans le reste du pays. Une chute de la température sera enregistrée dans certaines régions.

Des décès observés au cours des années précédentes

La pluie est également attendue sur le territoire national toujours selon les prévisions qui ont été faites par Météo France. Notons que ce n’est pas seulement en France que ces changements s’observent dans la nature. En Espagne, les pays fait déjà face à des feux forêt. Rappelons également la canicule touche plusieurs millions de Français. Selon le bulletin publié par Santé Publique France en septembre, 1435 décès ont été observés durant durant la canicule de 2019.