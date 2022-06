Les restes d’une petite-fille présumée de Christophe Colomb (1451-1506) ont été exhumés en Espagne pour des recherches visant à établir ses origines. C’est ce qu’a fait savoir le journal El Mundo rapporte l'agence TASS. Selon la source, les experts recherchent les descendants du navigateur. En particulier, des ossements ont été trouvés dans une église de la commune de Gelves, dans la communauté autonome d’Andalousie, et l’on pense qu’ils appartiennent à la petite-fille de Christophe Colomb, Isabel Colón de Toledo.

Les chercheurs visent à essayer d’établir les origines du navigateur. Selon la version la plus courante, Christophe Colomb était un Génois, mais un certain nombre d’experts et d’historiens remettent en question cette théorie. La chercheuse Carmen Garcia estime qu’en fait, il était un noble de Galice du nom de Pedro Alvarez de Soutomaior.

Des experts ont déjà procédé à une exhumation dans une église de Pontevedra en septembre 2021. Les experts espèrent découvrir les restes de la mère et du grand-père de Pedro Alvarez de Soutomaior. Maintenant, les chercheurs souhaitent trouver l’ADN de la petite-fille de Christophe Colomb pour pouvoir comparer les résultats avec ceux trouvés à Pontevedra.