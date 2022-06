La Fédération Internationale de Football associations (Fifa) a dévoilé ce jeudi 23 juin 2022 le classement Fifa Coca Cola du mois de juin. Dans ce nouveau classement, le Bénin a régressé de sept (07) places et est désormais à la 91ème place et 19ème au plan africain. Cette régression du Bénin est due à la défaite des Ecureuils du Bénin face respectivement aux Lions de la Téranga du Sénégal et aux Mambas du Mozambique lors des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023).

Sur le plan continental, le Sénégal, champion d’Afrique pour la première fois de son histoire, est toujours 18ème au plan mondial et premier au plan africain. Le Maroc garde sa deuxième place, a progressé de deux ( 02) places et est à la 22ème place au plan mondial. La Tunisie a fait un bond de 6 places et est 30èmeau niveau mondial et 3ème en Afrique. Le Nigéria de son côté a chuté d'une place, est 31ème mondial et 4ème au plan africain. Le Cameroun est 38ème mondial et 5ème au plan africain. L’Egypte a perdu 8 places et est 40ème au plan mondial et 6ème sur le continent africain. Sur le plan mondial, la Brésil occupe la première place. Il est suivi respectivement de la Belgique (2ème ), de l’Argentine (3ème ), de la France ( 4ème ) et de l’Angleterre ( 5ème ).