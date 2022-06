Le roi Philippe de Belgique a réitéré, ce mercredi 8 juin, ses regrets par rapport aux humiliations et aux exactions dont le pouvoir colonial belge a été auteur sur le territoire congolais. Alors que beaucoup attendaient des excuses, le roi a préféré réitéré des regrets. « Aujourd’hui vous souhaitez écrire un nouveau chapitre dans nos relations et regarder vers l’avenir, encouragé par la formidable jeunesse du peuple congolais qui ne demande qu’à valoriser ses talents. Écrivons ce nouveau chapitre ensemble. Sans oublier le passé, mais en l’assumant pleinement, afin de transmettre à la nouvelle génération une mémoire réfléchie et pacifiée de notre histoire commune », a dit le monarque dans son discours au Palais du peuple à Kinshasa.

« La République Démocratique du Congo ne saurait se contenter de seules promesses précédemment évoquées car votre présence parmi nous constitue une raison de croire en la concrétisation de la nouvelle approche de nos relations qui se voudraient davantage privilégiées, c’est pourquoi des efforts supplémentaires dont dépend la redynamisation réelle du mécanisme de coopération doivent sous tendre les échanges entre nos deux pays. Ces échanges riches et variés et couvrent les domaines d’activités multiples dont la finalité demeure l’amélioration des conditions socio-économiques de nos populations. Cette dernière passe par la promotion et la protection des droits humains, de la bonne gouvernance, du climat des affaires ainsi que de la lutte contre l’impunité », a quant à lui déclaré Félix Tshisekedi