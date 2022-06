Deux nouveaux pays ont pris la décision d’intégrer le Commonwealth. Il s’agit en effet, du Togo et du Gabon qui ont fait leur entrée, ce vendredi 24 juin 2022, dans l’organisation intergouvernementale composée de 54 Etats membres. Au nombre de ces derniers, 19 sont africains. Par ailleurs, au cours de la réunion des chefs d’Etat du Commonwealth, qui se déroule cette semaine dans la capitale rwandaise, Kigali, les dirigeants des deux pays d’Afrique n’y seront pas présents. Toutefois, ils recevront une invitation après l’officialisation de l'adhésion de leur pays.

Le projet germait depuis plusieurs années

Notons que l’intégration du Togo et du Gabon ne les empêche pas de réaffirmer leur appartenance à la francophonie. Signalons que l’intention des deux pays d’Afrique de rejoindre le Commonwealth germait depuis plusieurs années. En effet, Ali Bongo, président gabonais avait essayé d’imposer l’enseignement de l’anglais à partir de l’école primaire depuis plusieurs années. Le Togo, quant à lui, avait démarré le processus d’intégration au Commonwealth depuis 2014. Au cours du mois d’avril 2022, les députés togolais avaient donné leur aval pour l’aboutissement du projet à travers une résolution.

« Au nom du peuple togolais, l’Assemblée nationale exprime son soutien au processus d’adhésion du Togo au Commonwealth » indiquait cette dernière. La cheffe du Parlement togolais, Chantal Yawa Tsegan, avait déclaré que son institution poursuivra son travail « aux côtés du gouvernement pour que le processus puisse aller à son terme ». Concernant cette adhésion, le ministre togolais des droits de l’homme et des relations avec les institutions de la République Christian Trumua avait donné plusieurs explications. Il avait recommandé que le Togo soumette à temps sa candidature, tout en ajoutant que : « Le secrétariat du Commonwealth a informé notre pays que la dernière consultation pourrait se faire le plus tôt possible de sorte que dès la prochaine réunion du 20 juin, notre pays puisse occuper sa place ».