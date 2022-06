Afro-optimiste convaincu, Lionel Zinsou ne prête aucun crédit aux discours qui circulent actuellement sur l’Afrique. Un continent qui navigue entre crise sanitaire, crise alimentaire et crise énergétique. Pour l’ancien Premier ministre béninois contrairement à ce qu’on peut penser, « l’Afrique est l’un des continents les mieux outillés et l’un de ceux qui sortiront clairement le plus vite de cette » situation.

"On va réagir et réagir vite"

C’est du moins ce qu’il a déclaré dans une interview accordée au site Gabon Review. Le banquier d’affaires est convaincu que l’Afrique ne mourra pas de faim comme le fait croire certains clichés. « Je vais…aller contre les préjugés du type « nous allons mourir de faim, nous sommes dépendants du blé »,…toute une série de clichés. Et donc je vais dire l’inverse : comme lors de la pandémie, on va réagir et réagir vite » assure Lionel Zinsou. Il rappelle justement que pendant la pandémie de la Covid-19, tout le monde avait dit que l’Afrique allait enregistrer la plus grande catastrophe humanitaire. Mais il se trouve que l’Afrique reste l’un des continents qui ont été les moins en récession pendant cette crise sanitaire.

"Ça fait 20 ans que je passe mon temps à expliquer ; regardez les vrais chiffres..."

« Les propos, les clichés sur l’Afrique, afro pessimistes et afrophobes, c’est quelque chose qui ne m’a jamais touché. Ça fait 20 ans que je passe mon temps à expliquer ; regardez les vrais chiffres et les vraies réalités, plutôt que de véhiculer les préjugés sur l’Afrique » défend l’ancien premier ministre béninois. L’Afrique est selon ses dires, le deuxième continent par la croissance économique aujourd’hui après l’Asie et devant tous les autres. Ce même continent « fait à peu près en moyenne période, trois fois, la croissance de l’Europe. Trois fois ! ».