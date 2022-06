Battus à domicile par le Mozambique dans la soirée du mercredi 08 juin dernier, les écureuils du Bénin, concédaient leur deuxième défaite des éliminatoires de la Can 2023, après la débâcle de Dakar, trois jours plus tôt. Une contreperformance qui a frustré plus d'un. Le vendredi 10 juin dernier, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji s'est exprimé sur cette nouvelle défaite des "rongeurs".

"Nous sommes tous frustrés.... "

Il dit être frustré. Cependant, l'homme ne blâme pas pour autant l'entraîneur. "Nous sommes tous frustrés de ce que l'équipe nationale vit. Nous sommes d'autant plus frustrés que lors de la campagne écoulée, pour la dernière Can, nous avons essuyé des défaites à Cotonou alors qu'il y a longtemps que cela ne nous était pas arrivé. Et au niveau de cette campagne encore sur nos installations, nous lâchons des points. Maintenant je ne mettrais pas en cause l'entraîneur" a t-il déclaré selon les propos rapportés par le journal Le Matinal. Pour lui, "c'est un tout qui explique ces dernières défaites des écureuils". Les résultats sportifs dépendent d'un certain nombre de facteurs, a t-il poursuivi.

Latoundji, "pas moins méritant que d'autres entraîneurs expatriés"

De son côté, le gouvernement continuera par encourager les joueurs et l'entraîneur, fera savoir Wilfried Léandre Houngbédji. Il dira même que l'actuel coach du 11 national "n'est pas moins capé, et donc pas moins méritant que d'autres entraîneurs expatriés ou nationaux". "On va espérer et prier avec lui pour que l’équipe renoue avec les bonnes prestations et les bons résultats que nous attendons tous. Au-delà de l'entraîneur, c'est de l'image de notre pays qu'il s'agit…Il faut souhaiter le meilleur à Moussa Latoundji malgré les circonstances" a-t-il conclu sur le sujet, non sans inviter la presse à sensibiliser les supporters.