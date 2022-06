Une campagne publique sur des mesures à prendre afin de dépenser moins d’énergie a été présentée en Allemagne. Le ministre allemand de l’Économie et du Climat Robert Habeck l’a présentée vendredi lors d’une conférence de presse. « Celui qui fait des économies énergétiques aide l’Allemagne à devenir plus indépendante des importations russes et travaille aussi pour le bien du climat », a déclaré Robert Habeck.

La dépendance allemande profite selon certains observateurs à la Russie qui peut engranger encore des revenus malgré les sanctions dans les autres domaines. Le site dédié à la campagne donne des recommandations concrètes aux Allemands souhaitant dépenser moins d’énergie. Ainsi, ils sont invités à augmenter la température dans leurs frigidaires et la fixer à 7 degrés, faire attention à la température de l’eau quand ils prennent un bain et utiliser des régimes économes pour des lave-linges et des lave-vaisselles.

L’Allemagne fait partie des pays qui dépendent beaucoup des importations russes. Le pays tente depuis de réduire cette dépendance, mais cela ne se fera pas dans l’immédiat. Berlin compte renoncer aux livraisons de charbon et de pétrole russes cette année et arrêter d’acheter du gaz russe en 2024. Par ailleurs, les prix des hydrocarbures sont en hausse. C’est une des raisons pour laquelle l’inflation en Allemagne peut dépasser 7% à la fin de 2022. Vers 2045, l’Allemagne souhaite obtenir une neutralité climatique et passer entièrement à l’énergie verte.