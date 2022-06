Au Mexique, le corps sans vie d’un couple canadien a été retrouvé dans un appartement. La découverte a été faite dans la station balnéaire mexicaine de Playa del Carmen. L’annonce a été faite par les autorités judiciaires et policières du pays. On retient également de l’annonce qu’un agent de sécurité a été blessé dans le complexe d’appartements touristiques.

Selon les premières informations rapportées par les enquêteurs, trois pièces d’identité portant différents noms et appartenant à l’homme ont été retrouvées dans l’appartement. Tout porte à croire que l’homme était activement recherché pour fraude sur le plan international. Pour l’heure, l’enquête n’a pas encore révélé que les victimes résidaient dans le pays depuis plusieurs mois ou si leur séjour devrait être de courte durée.

Plusieurs cas de violences dans la région

La station balnéaire mexicaine de Playa del Carmen est réputée pour ses hauts lieux touristiques de Cancun et Tulum. Même si les cas de violence sont fréquents dans la région, il est bien rare au sein de la station balnéaire. En octobre dernier, une fusillade entre membre d’un cartel avait occasionné le décès de deux touristes. Il s’agissait d’un Allemand et d’un Indien. Au début de l’année, deux Canadiens avaient été tués et un autre blessé au cours d’une fusillade dans une station balnéaire près de Cancún.