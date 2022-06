Deux nouvelles exoplanètes superterre ont été mises à jour selon une annonce qui a été faite ce mercredi par des chercheurs venus notamment du Massachusetts Institute of Technology (MIT). Il s’agit en effet d’exoplanètes situées entre la Terre et une planète géante. La découverte de ces deux nouvelles exoplanètes superterre a été révélée dans le cadre d’une conférence de l’American Astronomical Society en Californie (Etats-Unis) selon les précisions apportées par la revue scientifique, Sciences et Avenir.

Ces deux exoplanètes superterre sont situées à « seulement » 33 années-lumière de la planète bleue et sont relativement proches. Elles ont été en effet baptisées HD 260655 b et HD 260655 c. Les deux planètes peuvent aisément être observées par le télescope spatial James Webb à cause de la distance qui les sépare de la Terre.

Aucune trace de vie n'est à espérer

On retient comme caractéristiques de ces deux exoplanètes superterre qu’elles ont un diamètre de 1,2 à 1,5 fois plus grand que la Terre avec une masse deux à trois fois supérieure. La température varie sur ces planètes entre 280 et 430 °C. Aussi, selon les scientifiques est-il impossible d’espérer une trace de vie en ces lieux. « Les deux planètes de ce système sont chacune considérées parmi les meilleures cibles pour l’étude de leur atmosphère en raison de la luminosité de leur étoile », a confié Michelle Kunimoto, coauteure de l’étude.