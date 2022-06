C’est une nouvelle qui fait le buzz depuis quelques heures sur la toile, en Côte d’Ivoire. Une chanteuse ivoirienne affirme avoir eu un enfant avec la défunte star du coupé-décalé Ange Houon Didier alias DJ Arafat. Il s’agit en effet d’Angela Lova, qui a fait cette révélation sur le plateau de l'émission « Show Buzz » de la télévision NCI. Selon l’artiste, DJ Arafat et elle avaient eu une aventure amoureuse, tout en soulignant qu’un enfant est né de cette dite relation. D’après elle, ce dernier est actuellement âgé de 5 ans. Angela Lova est encore allée plus loin en faisant savoir que l’icône de la musique ivoirienne et elle avaient été mariés traditionnellement.

« J’assume et même j’ai été dotée par Didier en fait… »

Au cours de son intervention, la chanteuse a assuré que sa sortie médiatique n’a pas pour objectif de faire le buzz. « Avoir un enfant avec Didier, un buzz ? Je ne pense pas. L’enfant a 5 ans aujourd’hui…c’est la vérité, j’assume et même j’ai été dotée par Didier en fait… » a-t-elle indiqué. Angela Lova a ajouté que l’enfant en question porterait le même nom que DJ Arafat. Notons qu’Angela Lova avait cité comme témoin de cette relation, Olo Pkatcha, un des proches amis de ce dernier. Suite à ces propos, plusieurs personnes ont réagi, estimant qu’elle a créé cette affaire pour se faire connaître.

Selon plusieurs internautes ivoiriens, Angela Lova « est une personne qui veut sortir de l’anonymat pour se faire connaître d’autant plus qu’elle dit être artiste ». Olo Pkatcha a aussi réagi aux propos d’Angela Lova, en les démentant sur les réseaux sociaux. « Franchement, je ne la connais pas, celle-là. Je ne l’ai jamais vue avec Arafat… Elle cherche sûrement à faire du buzz autour d’elle pour se faire connaître. Mais ce n’est pas dans ma bouche qu’elle va manger son piment… » a-t-il réagi.