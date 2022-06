La décision de la Cour suprême des USA de revenir sur le droit à l'avortement et de permettre à chaque état de l'autoriser ou non continue de faire des vagues. Plusieurs personnalités ont réagi dans le pays, qui pour soutenir, qui pour critiquer ouvertement cette nouvelle décision. Parmi les personnalités les plus marquantes, Joe Biden, Barack Obama, Donald Trump, Justin Trudeau du Canada et Emmanuel Macron de France.

Joe Biden: "La santé et la vie des femmes de notre nation sont désormais en danger... Ne vous y trompez pas. Cette décision est l'aboutissement d'un effort délibéré pendant des décennies pour bouleverser l'équilibre de notre droit.... Les électeurs doivent faire entendre leur voix... Cet automne, les libertés individuelles sont sur le bulletin de vote. Le droit à la vie privée, à la liberté, à l'égalité, ils sont tous sur le bulletin de vote."

Barack Obama: "Aujourd'hui, la Cour suprême a non seulement renversé près de cinquante ans de précédent historique, elle laisse également au bon vouloir des politiciens et idéologues la décision la plus personnelle qui soit"

Donald Trump: "Dieu a pris la décision... C'est suivre la Constitution et redonner des droits alors qu'ils auraient dû être accordés il y a longtemps."

Hillary Clinton: " La plupart des Américains pensent que la décision d'avoir un enfant est l'une des décisions les plus sacrées qui soient, et que ces décisions doivent rester entre les patients et leurs médecins. L'avis d'aujourd'hui de la Cour suprême vivra dans l'infamie comme un pas en arrière pour les droits des femmes et les droits humains."

Justin Trudeau: "Les nouvelles en provenance des États-Unis sont horribles. Je suis de tout cœur avec les millions d’Américaines qui vont perdre leur droit légal à l’avortement. J’ai peine à imaginer la peur et la colère qui doivent vous habiter en ce moment. Aucun gouvernement, aucun politicien, ni aucun homme ne devraient dicter à une femme ce qu’elle peut faire ou ne pas faire avec son corps. Je tiens à ce que les Canadiennes sachent que nous allons toujours défendre votre droit de choisir."

Emmanuel Macron: "L'avortement est un droit fondamental pour toutes les femmes. Il faut le protéger. J’exprime ma solidarité avec les femmes dont les libertés sont aujourd’hui remises en cause par la Cour suprême des États-Unis d’Amérique."