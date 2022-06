Dans le cadre de la 2ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023), les Ecureuils du Bénin ont affronté, ce mercredi 08 juin 2023 au stade de l’amitié Général « Matihieu Kérékou » de Kouhounou, les Mambas du Mozambique. Après un début de match équilibré entre les deux équipes pendant les trente (30) premières minutes de la rencontre , à la 38ème minute, l’attaquant mozambicain Geny Catamo a ouvert le score à la suite d’un tir puissant et tendu qui n’a laissé aucune chance au gardien de but béninois Saturnin Allagbé.

Les Béninois de leur côté ont réagi à la 43ème minute où le coup franc tiré par Cèbio Soukou a été arrêté par le gardien de but mozambicain. Les 45ème minutes du match ont pris fin sur la marque de 1 but à 0 en faveur du Mozambique. A la reprise de la seconde partie de la rencontre, les Ecureuils du Bénin ont tenté par tous les moyens de rétablir la parité mais ils se sont heurtés à la solide défense mozambicaine.

Aussi, la maladresse des attaquants béninois ne leur ont pas permis de marquer de but. Le match Bénin-Mozambique s’est achevé sur le score de 1 but à 0 en faveur des Mambas du Mozambique. Avec cette victoire sur le Bénin, le Mozambique prend désormais la 2ème place du groupe L avec 4 points. Le Sénégal quant à lui occupe la 1ère place avec 6 points. Le Rwanda de son côté est 3ème avec 1 point et le Bénin est à la 4ème place avec zéro point. Les 3ème , 4ème ,5ème et 6ème journées des éliminatoires de la Can 2023 s’annoncent donc décisives pour les Béninois.